Neue Haarfarben für 2013: Geheimer "Olia"-Test bei Garnier

Neues Jahr, neue Haarfarbe? Für alle, die sich 2013 optisch verändern möchten, bringt Garnier eine neue Colorations-Generation auf den Markt. Noch sind die Details um "Olia" Top Secret. Nur wenige gut in der Social-Media-Szene verknüpfte Mädels durften bisher mit der Haarfärbe-Innovation in der L'oreal-Akademie experimentieren.

Die Bloggerinnen wurden am 10. November zu dem geheimen Test eingeladen. "Olia" sollte von den kritischen Damen auf das ausführlichste unter die Lupe genommen werden. Mysteriöse Sonnenblumen-Dekorationen in den Salons sorgten für Spekulationen über die Zusammensetzung der noch unter Verschluss stehenden Inhaltsstoffe des Mittels. Viele der neuen Farbnuancen - fünfzehn an der Zahl - wurden ausprobiert und sorgten augenscheinlich für helle Begeisterung.

In entspannter Atmosphäre färbten die Testerinnen ihre Haare. Heraus kamen eine Menge Spaß und erfreute Feedback-Kommentare. Die Tönung sei geruchsneutral, einfach in der Anwendung und führte zu einem einheitlichen sowie glanzvollem Ergebnis. Die Bloggerinnen überzeugte auch die unkomplizierte Anwendungen der Coloration.

Das folgenden Video vermittelt einen Überblick über den spannenden Tag bei Garnier und lässt uns noch gespannter auf das neue Jahr blicken ...

Auf dem offiziellen YouTube-Channel von Garnier wurden viele weitere Interviews mit den Haar-Modellen hochgeladen, die alle einen positiven Eindruck von dem 2013 erscheinenden Produkt vermitteln. Auch bei Garnier auf Facebook wird schon heiß diskutiert, wie die Revolution in Sachen Haarfärbemittel wohl aussehen mag.