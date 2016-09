Playboy 12/12: Jenny McCarthys heiße Rückkehr

Mit kühlem Lächeln begegnet der Playboy 2012 dem Dezember und dem beginnenden Winter. Herausfordernd blickt uns vom Cover Jenny McCarthy an. Außer ihrem entwaffnenden Blick aus blauen Augen trägt sie nur rote Strümpfe und schwarze Netzhandschuhe mit dem Playboy-Logo. Ein Klassiker ist zurück: 1993 schickte die damals 21-jährige Studentin Jenny dem Playboy einige freizügige und umwerfende Nacktaufnahmen.

Die Fotos wurden Initialzündung ihrer Karriere als Model, später Moderatorin einer eigenen Playboy-Show und abhängig davon auch als Comedian. 20 Jahre ist das also fast her, dass sie Playmate für Oktober und schließlich des Jahres wurde. Mittlerweile lebt sie in großartigen, hellen Räumen in Los Angeles, durch die sie die Playboy-Fotocrew führt. Und wir müssen sagen: Sie hat wohl einfach vergessen, zu altern. Das ist wirklich ein heißer Winterspaziergang.

Das Playmate für den Dezember weiß ebenfalls, was sie will. Die 24-jährige Nina Schwake ist Zahnmedizinische Fachangestellte. Sie ist also die Dame mit dem aufmunternden Lächeln und der resoluten Art, die auch widerspenstige Besucher auf dem Stuhl hält. Für das Shooting erscheint sie nicht im Kittel, auch sonst mit nichts, außer einem glitzernden Stein im Nabel und einem kleinen Nippelpiercing. Auf einem Gehöft nahe München nimmt sie ein Schaumbad, duscht sich ab, zeigt ihre Tätowierung am Rücken und lässt sich dann nackt in der spätherbstlichen Sonne trocknen.

Doch auf dem Gehöft wird man sie sobald nicht mehr antreffen, denn sie wohnt in Hannover und brettert in ihrer Freizeit auf ihrer Suzuki durch Niedersachsen. Ihr Traummann (ja, meine Herren: Sie ist noch singel) muss Maschinen mögen und locker drauf sein. Extremes Plus: Tattoos. Bei denen wird sie einfach schwach. Der Winter wird alles andere als kalt.

